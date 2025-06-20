"Последняя атака": пленные россияне раскрыли планы летнего наступления

"По словам украинских источников, взятые в плен российские офицеры признаются, что летняя операция позиционируется как "последняя атака", призванная сломить боевой дух Украины", - пишет издание.

Командир элитного подразделения беспилотных систем "Тайфун" Михаил Кметюк считает, что россияне идут на подобные операции лишь потому, что командованию безразличны жизни собственных солдат. По его словам, восемь из десяти новобранцев в итоге погибают на поле боя, однако эти волны российских солдат, похоже, бесконечны.

Россия постоянно набирает на 10-15 тысяч человек в месяц больше, чем Украина, заманивая добровольцев крупными денежными премиями.

Украинская разведка полагает, что главными целями российской летней кампании станут города Константиновка и близлежащий Покровск.