У украинской армии новый командующий

Указ о назначении Шаповалова опубликован в четверг администрацией президента.

В последнее время Шаповалов служил офицером связи в штабе НАТО в Висбадене (Германия), который координирует военную помощь Украине. До этого он командовал Южным военным округом Украины.

Перестановки в руководстве армии потребовались после того, как в этом месяце ушел в отставку прежний командующий сухопутными войсками Михаил Драпатый. Он взял на себя ответственность за гибель 12 украинских военнослужащих при российском ракетном ударе по учебному лагерю армии в Днепропетровской области.

Зеленский в вечернем видеообращении выразил надежду, что Шаповалов на новой должности эффективно использует свой "реальный боевой опыт", и подчеркнул необходимость перемен в украинской армии, которая уже более трех лет отражает полномасштабное российское вторжение.

"Перемены необходимы, это обязательный вопрос", - заявил Зеленский.

Российские войска уже более года медленно продвигаются вперед на линии фронта и недавно добились успехов в Сумской области, которую им не удавалось оккупировать с самого начала войны.

Переговоры о мире зашли в тупик, поскольку США перенесли фокус внимания на ситуацию на Ближнем Востоке. Киев обвиняет Москву в сознательном саботаже переговорного процесса с целью затягивания войны.