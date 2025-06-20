В Цесисе стартует фестиваль LAMPA

В пятницу и субботу в Цесисе пройдет фестиваль разговоров LAMPA. В рамках фестиваля состоится 350 мероприятий на 61 площадке, сообщили агентству LETA организаторы события.
Тематика фестиваля будет весьма разнообразной и рассчитанной на самые разные интересы - от политических дебатов и дискуссий до перформансов, мастер-классов и экспериментальных форматов.
В этом году фестиваль призывает задуматься о человечности, ответственности и свободе.
Директор фестиваля разговоров LAMPA Эгита Прама отметила, что общество невозможно изменить за один день, тем более с помощью громких лозунгов. Изменения происходят постепенно, в небольших, осознанных поступках.
"Как люди ведут себя в ситуациях, когда проще пройти мимо или промолчать? Одни предпочитают действовать, даже если это неудобно. Другие сомневаются, боятся или ищут чей-то пример, за которым можно последовать. Но одно ясно точно - те, кто действует, всегда находятся там, где заканчивается равнодушие", - сказала Прама, подчеркнув, что в этом году фестиваль LAMPA будет вдохновлять каждого стать настоящим действующим лицом, поскольку в нынешнем круговороте мировых событий нельзя оставаться равнодушным и пассивным.
В создании нынешнего фестиваля приняли участие более 240 организаторов из разных сфер. Наряду с уже привычными сценами Dots, Spuldze, Apgaismo и Uzzibsnī, в этом году появится новая сцена Dzirkstele, на которой будут звучать темы, которые часто остаются невысказанными в обществе, например, действительно ли полнота - это худшее, что может случиться с человеком.
Впервые в истории фестиваля площадкой станет и городской стадион Цесиса, где в центре внимания окажется движение и все, что с ним связано. В пруду парка Цесисского замка будут построены две сцены прямо на воде.
На фестивале сохранится дух совместного участия - в палатке Lampdarība ("Лампотворчество") вместе с обществом Tavi draugi можно будет плести маскировочные сети и делать что-то полезное в поддержку Украины. В зоне бесплатного обмена вещами Brīvbode будет работать пункт обмена одеждой и "Библиотека свитеров" - спасение для тех, кто забыл взять теплую одежду. В "Баре жалоб" выслушают всех, у кого накопилось что-то наболевшее, а в палатке "Четвероногих друзей" можно будет участвовать в викторине: за каждый правильный ответ фонд Sofi пожертвует килограмм корма приюту для животных.
По традиции на фестивале будет возможность бесплатно пройти тесты на ВИЧ и гепатит С, а также впервые заработает Зона диагностики здоровья. Женщины по направлению врача смогут пройти маммографию, а мужчины - сдать кровь на ПСА-тест для выявления риска рака простаты. Поднимут и вопросы психического здоровья и здоровой рабочей среды, затронув такие болезненные темы, как выгорание, мифы о психическом здоровье, возможности получения помощи и профилактику самоубийств. Участники смогут узнать о медицинских инновациях, послушать дискуссии о роли искусственного интеллекта в медицине и даже задать неудобные вопросы чиновникам сферы здравоохранения о лечении онкологии в Латвии.
На фестивале обсудят также образование, науку, безопасность - как личную, так и глобальную. Самых маленьких гостей ждут на площадке miniLampa, где они смогут посадить горох, потренироваться как астронавты, подоить корову, а также смешать коктейли из молока и растительных напитков.
По традиции на фестивале пройдут Silent Disco, вечера Fuck-up Nights, выступления Comedy Latvia, "Битва идей" (Ideju mači) и чемпионат по внешней политике. Завершит фестиваль уже ставшая легендарной "Прожарка политиков "(Politiķu cepiens).
А те, кому после фестиваля захочется отметить самую короткую ночь года, смогут 21 июня отправиться в Арайшскую озерную крепость на традиционный праздник летнего солнцестояния.
Фестиваль LAMPA проходит уже в 11-й раз.
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