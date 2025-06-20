В Цесисе стартует фестиваль LAMPA

Тематика фестиваля будет весьма разнообразной и рассчитанной на самые разные интересы - от политических дебатов и дискуссий до перформансов, мастер-классов и экспериментальных форматов.

В этом году фестиваль призывает задуматься о человечности, ответственности и свободе.

Директор фестиваля разговоров LAMPA Эгита Прама отметила, что общество невозможно изменить за один день, тем более с помощью громких лозунгов. Изменения происходят постепенно, в небольших, осознанных поступках.

"Как люди ведут себя в ситуациях, когда проще пройти мимо или промолчать? Одни предпочитают действовать, даже если это неудобно. Другие сомневаются, боятся или ищут чей-то пример, за которым можно последовать. Но одно ясно точно - те, кто действует, всегда находятся там, где заканчивается равнодушие", - сказала Прама, подчеркнув, что в этом году фестиваль LAMPA будет вдохновлять каждого стать настоящим действующим лицом, поскольку в нынешнем круговороте мировых событий нельзя оставаться равнодушным и пассивным.