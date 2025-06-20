Еще одна блестящая игра Шилова. "Кэнакс" выиграли третий финал АХЛ подряд

В четвертом матче финальной серии "Кэнакс" победили "Шарлотт Чекерс" Сандиса Вилманиса со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) и выиграли серию со счетом 3-1.

Шилов отразил 32 из 34 бросков и был признан второй звездой матча, а Вилманис остался вне игры в составе гостей.

Юнатан Леккеримяки забил два гола за победителей, а Аршдип Бэйнс отметился еще одним точным ударом. В ворота Шилова забили Кайл Крискуоло и Джек Дивайн.

Следующая игра финальной серии пройдет в субботу в Абботсфорде, а 6-й и 7-й матчи запланированы в Шарлотте.

Последним латвийцем, выигравшим Кубок Колдера, был Каспар Даугавиньш в 2011 году. Ранее трофей также завоевывали Артур Кулда в 2008 году и Райтис Ивананс в 2004 году.