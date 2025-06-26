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Вносите наличные в банкомат или снимаете их? Вами могут заинтересоваться FID и VID

Наличные деньги и банкомат. Иллюстративное фото

Тех, кто предпочитает расплачиваться наличными и пользуется банкоматами для внесения и снятия денег либо проводит подобные операции в банковских филиалах, ждут новые "сюрпризы".

В Латвии готовятся поправки к нормативным актам, призванные ужесточить надзор за такими сделками. В том числе планируется значительно снизить пороги сумм, при превышении которых лицо попадает в поле зрения Службы госдоходов (VID) и Службы финансовой разведки (FID). Также изменения коснутся денежных переводов без открытия счета и операций с наличной валютой. TVNET+ выяснил подробности.

Если излагать более простым языком, то до этого в VID раз в год шла отчетность, если человек в предыдущем году внес наличными на счет (или в банкомате) в общей сложности свыше 7000 евро. А Служба финансовой разведки подключалась при крупных финансовых операциях, и когда есть признаки "подозрительных сделок". После принятия поправок банки и другие финансовые организации должны будут сообщать "куда следует"...

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