Вносите наличные в банкомат или снимаете их? Вами могут заинтересоваться FID и VID

В Латвии готовятся поправки к нормативным актам, призванные ужесточить надзор за такими сделками. В том числе планируется значительно снизить пороги сумм, при превышении которых лицо попадает в поле зрения Службы госдоходов ( VID ) и Службы финансовой разведки ( FID ). Также изменения коснутся денежных переводов без открытия счета и операций с наличной валютой. TVNET+ выяснил подробности.

Если излагать более простым языком, то до этого в VID раз в год шла отчетность, если человек в предыдущем году внес наличными на счет (или в банкомате) в общей сложности свыше 7000 евро. А Служба финансовой разведки подключалась при крупных финансовых операциях, и когда есть признаки "подозрительных сделок". После принятия поправок банки и другие финансовые организации должны будут сообщать "куда следует"...