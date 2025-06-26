Вносите наличные в банкомат или снимаете их? Вами могут заинтересоваться FID и VID

Тех, кто предпочитает расплачиваться наличными и пользуется банкоматами для внесения и снятия денег либо проводит подобные операции в банковских филиалах, ждут новые "сюрпризы".
В Латвии готовятся поправки к нормативным актам, призванные ужесточить надзор за такими сделками. В том числе планируется значительно снизить пороги сумм, при превышении которых лицо попадает в поле зрения Службы госдоходов (VID) и Службы финансовой разведки (FID). Также изменения коснутся денежных переводов без открытия счета и операций с наличной валютой. TVNET+ выяснил подробности.