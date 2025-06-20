Мбаппе госпитализирован в США

В матче группы H в Майами в среду испанский вице-чемпион "Реал Мадрид" сыграл вничью 1:1 с вице-чемпионом Саудовской Аравии "Аль-Хилялем".

26-летний Мбаппе в матче участие не принимал.

Он также пропустил тренировку накануне из-за лихорадки.

"Реал" объявил в четверг, что Мбаппе был доставлен в больницу для обследования и лечения после перенесенного гастроэнтерита. Гастроэнтерит - это кишечная инфекция, которая может вызывать рвоту и диарею.

В воскресенье "Реал Мадри" сыграет с мексиканской командой "Пачука" в рамках клубного чемпионата мира. Мбаппе вряд ли примет участие в этом матче, но может вернуться в строй 26 июня, когда Мадрид встретится с австрийским вице-чемпионом "Зальцбургом".