Мбаппе госпитализирован в США

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, пропустивший первый матч клубного чемпионата мира по футболу, госпитализирован из-за проблем с пищеварением.
В матче группы H в Майами в среду испанский вице-чемпион "Реал Мадрид" сыграл вничью 1:1 с вице-чемпионом Саудовской Аравии "Аль-Хилялем".
26-летний Мбаппе в матче участие не принимал.
Он также пропустил тренировку накануне из-за лихорадки.
"Реал" объявил в четверг, что Мбаппе был доставлен в больницу для обследования и лечения после перенесенного гастроэнтерита. Гастроэнтерит - это кишечная инфекция, которая может вызывать рвоту и диарею.
В воскресенье "Реал Мадри" сыграет с мексиканской командой "Пачука" в рамках клубного чемпионата мира. Мбаппе вряд ли примет участие в этом матче, но может вернуться в строй 26 июня, когда Мадрид встретится с австрийским вице-чемпионом "Зальцбургом".
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