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Белый дом не исключает ядерного удара по Ирану

Ядерный удар. Иллюстративное фото

Соединенные Штаты не исключают применения тактического ядерного оружия для удара по особо укрепленному иранскому заводу по обогащению урана в Фордо, сообщает корреспондент Fox News Джеки Хейнрих. Представитель Белого дома объяснил журналистке, что у американских военных также нет сомнений в эффективности специальных бомб для уничтожения бункеров, способных ликвидировать иранский ядерный объект. Таким образом, администрация Дональда Трампа отвергла публикацию газеты The Guardian, в которой утверждалось, что военные считают нанесение удара тактическим ядерным оружием единственным способом уничтожить завод в Фордо.

Ранее, по информации Axios, Трамп выразил сомнение в том, что сверхмощная 13,6-тонная противобункерная бомба GBU-57 гарантированно уничтожит иранское подземное предприятие, расположенное на глубине 90 метров. В свою очередь Агентство по уменьшению угрозы Министерства обороны США (DTRA) пришло к выводу, что для ликвидации объекта в Фордо потребуется сначала "размягчить" почву обычными бомбами, а затем использовать тактический ядерный заряд.

Как ранее сообщала газета Wall Street Journal, 17 июня Трамп одобрил план военного удара по Ирану, но пока не отдал приказ о его реализации, рассчитывая, что Тегеран добровольно откажется от своей ядерной программы. Накануне, 19 июня, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп примет решение о нанесении удара по Ирану в течение двух недель. До этого американский президент потребовал от Тегерана "безоговорочной капитуляции". По его словам, США полностью контролируют воздушное пространство исламской республики и знают, где "скрывается" верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Трамп назвал его "легкой мишенью", однако заверил, что США пока не планируют его ликвидацию.

В ответ на это Хаменеи заявил, что Иран никогда не сдастся и не примет требования президента США. "Любая военная агрессия Америки повлечет за собой серьезные и необратимые последствия. Иран будет решительно сопротивляться навязанной войне точно так же, как и навязанному миру. Иран никогда не склонит голову под каким-либо давлением", - подчеркнул Хаменеи.

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