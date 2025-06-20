В Аугшдаугавском крае водитель погиб, съехав в пруд

В четверг, 19 июня, на дорогах Латвии зафиксировано 134 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб один человек и еще 15 получили травмы, сообщает Государственная полиция.
В Пилскалнской волости Аугшдаугавского края автомобиль VW Sharan по невыясненным пока причинам съехал с проезжей части и упал в пруд. В результате происшествия водитель автомобиля погиб.
Государственная полиция начала уголовный процесс, обстоятельства происшествия выясняются.
В четверг в Рижском регионе травмы получили 11 человек, в Латгале - двое, в Курземе и Видземе - по одному. Среди пострадавших было четверо велосипедистов.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала девятерых водителей - шестерых в Видземе и троих в Земгале. Шестеро из них были настолько пьяны, что против них возбуждены уголовные дела, что предусматривает конфискацию автомобиля или взыскание его стоимости.
За превышение скорости вчера было оформлено 199 протоколов: в Рижском регионе оштрафованы 29 водителей, в Видземе - 76, в Курземе - 54, в Латгале - 30, в Земгале - 10. Два водителя наказаны за агрессивную езду.
Всего за вчерашний день полиция составила 463 протокола за нарушения правил дорожного движения.
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