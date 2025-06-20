В России активистку приговорили к 22 годам за "госизмену"

Российский военный суд в Белгороде приговорил активистку волонтерского движения Надин Гейслер, известную также как Надежда Росинская, к 22 годам лишения свободы, признав ее виновной в "государственной измене и содействии терроризму", сообщает интернет-издание RusNews.
На закрытом судебном заседании ей также назначен штраф в размере 320 тысяч рублей.
Это один из самых суровых приговоров, вынесенных в России за так называемую "государственную измену".
Прокуратура просила назначить наказание в виде 27 лет лишения свободы.
После российского вторжения в Украину Гейслер основала женское волонтерское движение "Армия красавиц", помогавшее украинским беженцам выехать из России и эвакуировать из страны бездомных животных.
В мае 2023 года в одном из интервью она рассказала, что покинула Россию после получения угроз и из страха перед возможным задержанием. Однако в феврале 2024 года ее задержали при попытке въехать в Белгород.
Первоначально власти обвиняли Гейслер в "публичных призывах к действиям против государственной безопасности". Позже ей были предъявлены более тяжкие обвинения.
Причиной преследования, вероятно, стала публикация в Instagram о сборе гуманитарной помощи украинскому подразделению "Азов", признанному в России террористической организацией, сообщает телеканал "Настоящее время". Сама Гейслер отрицает, что размещала такое объявление.
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