В России активистку приговорили к 22 годам за "госизмену"

На закрытом судебном заседании ей также назначен штраф в размере 320 тысяч рублей.

Это один из самых суровых приговоров, вынесенных в России за так называемую "государственную измену".

Прокуратура просила назначить наказание в виде 27 лет лишения свободы.

После российского вторжения в Украину Гейслер основала женское волонтерское движение "Армия красавиц", помогавшее украинским беженцам выехать из России и эвакуировать из страны бездомных животных.

В мае 2023 года в одном из интервью она рассказала, что покинула Россию после получения угроз и из страха перед возможным задержанием. Однако в феврале 2024 года ее задержали при попытке въехать в Белгород.

Первоначально власти обвиняли Гейслер в "публичных призывах к действиям против государственной безопасности". Позже ей были предъявлены более тяжкие обвинения.

Причиной преследования, вероятно, стала публикация в Instagram о сборе гуманитарной помощи украинскому подразделению "Азов", признанному в России террористической организацией, сообщает телеканал "Настоящее время". Сама Гейслер отрицает, что размещала такое объявление.