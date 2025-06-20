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ФОТО и ВИДЕО "Неужели нам нужно дождаться трагедии Air India?" Пассажирка о рейсе airBaltic Афины-Рига

Перевод: rus.tvnet.lv
Посадка самолета Афины-Рига глазами очевидца

Тревога, пожарные и машины скорой помощи, а затем полная неопределенность, как добраться домой - так пассажирка Агита описывает аварийную посадку рейса авиакомпании airBaltic из Афин в Ригу, которая произошла в самих Афинах. Она не скрывает своего возмущения действиями авиакомпании и считает, что та проявила открытое неуважение к клиентам.

"Рейс airBaltic из Афин в Ригу вылетел с небольшой задержкой. Примерно через 10 минут стюардесса коротко объявила, что мы возвращаемся в афинский аэропорт из-за проблем с системой кондиционирования.

Следующие примерно 15 минут мы медленно летели обратно. Никаких дополнительных сообщений или объяснений не последовало", - так Агита описывает начало полета и момент объявления о возвращении.

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