ФОТО и ВИДЕО Пассажирка рассказала подробности экстренной посадки рейса airBaltic Афины - Рига

Тревога, пожарные и машины скорой помощи, а затем полная неопределенность, как добраться домой - так пассажирка Агита описывает аварийную посадку рейса авиакомпании airBaltic из Афин в Ригу, которая произошла в самих Афинах. Она не скрывает своего возмущения действиями авиакомпании и считает, что та проявила открытое неуважение к клиентам.