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В Краславском крае задержан перевозчик нелегалов

Сотрудники Погранохраны у границы с Беларусью

В среду в Краславском крае Государственная пограничная охрана задержала негражданина Латвии за перевозку нелегальных мигрантов, сообщает Госпогранохрана.

На лесной дороге в Шкяунской волости пограничники остановили автомобиль марки Citroen Berlingo, за рулем которого находился негражданин Латвии. При осмотре машины пограничники обнаружили в салоне пятерых человек азиатского происхождения, у которых не было действительных документов для пересечения границы, а также виз и разрешений на пребывание.

В отношении водителя начат уголовный процесс.

Пять человек были возвращены на границу с Беларусью.

Как сообщалось ранее, Министерство внутренних дел предложит правительству продлить до 31 декабря текущего года режим усиленной охраны границы на белорусском направлении.

В декабре прошлого года правительство уже продлило режим усиленного контроля границы с Беларусью до 30 июня этого года. Такие меры связаны с усиленным потоком нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Усиленный режим контроля действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и ее волостях, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края.

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