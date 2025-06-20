В Краславском крае задержан перевозчик нелегалов

В среду в Краславском крае Государственная пограничная охрана задержала негражданина Латвии за перевозку нелегальных мигрантов, сообщает Госпогранохрана.
На лесной дороге в Шкяунской волости пограничники остановили автомобиль марки Citroen Berlingo, за рулем которого находился негражданин Латвии. При осмотре машины пограничники обнаружили в салоне пятерых человек азиатского происхождения, у которых не было действительных документов для пересечения границы, а также виз и разрешений на пребывание.
В отношении водителя начат уголовный процесс.
Пять человек были возвращены на границу с Беларусью.
Как сообщалось ранее, Министерство внутренних дел предложит правительству продлить до 31 декабря текущего года режим усиленной охраны границы на белорусском направлении.
В декабре прошлого года правительство уже продлило режим усиленного контроля границы с Беларусью до 30 июня этого года. Такие меры связаны с усиленным потоком нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.
Усиленный режим контроля действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и ее волостях, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края.
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