Цены производителей в Латвии растут: что оказало наибольшее влияние

Уровень цен на продукцию, реализуемую на местном рынке, в мае 2025 года по сравнению с маем 2024 года вырос на 0,3%, на экспортируемую продукцию - на 0,5%. Цены на экспорт в страны еврозоны увеличились на 0,3%, на экспорт в страны за пределами еврозоны - на 0,8%.

На уровень цен производителей в течение года больше всего повлиял рост цен в нескольких подклассах производства продуктов питания; в отрасли сбора, обработки и хранения отходов и переработки материалов; в производстве древесины, деревянных и пробковых изделий, а также в остальной добывающей промышленности и разработке карьеров. Понижающее влияние оказало снижение цен в сфере электро- и газоснабжения, теплоснабжения и кондиционирования воздуха, а также в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования.

В мае по сравнению с апрелем уровень цен производителей в латвийской промышленности увеличился на 0,1%.

Уровень цен на продукцию, реализуемую на местном рынке, не изменился, на экспортируемую продукцию - увеличился на 0,1%. Уровень цен на экспорт в страны еврозоны снизился на 0,6%, а уровень цен на экспорт в страны за пределами еврозоны увеличился на 0,7%.

Повышающее влияние на общий уровень цен производителей в течение месяца оказал рост цен в производстве древесины, деревянных и пробковых изделий. Понижающее влияние оказало снижение цен в сфере электро- и газоснабжения, теплоснабжения и кондиционирования воздуха.