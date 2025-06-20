В Эстонии гражданин Латвии приговорен к 18 годам тюрьмы за убийство двух человек

Срок наказания отсчитывается с 17 мая прошлого года.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Согласно обвинению, в мае прошлого года Ивулис умышленно поджег прицеп автокемпера в безлюдном районе Ласнамяэ в Таллинне, где спали трое человек. Когда прицеп загорелся, Ивулис разбудил одного из спящих, и они покинули прицеп, оставив внутри двух граждан Украины, которые погибли в огне.

Хотя в суде не было прямых доказательств причастности обвиняемого к поджогу и гибели людей, суд пришел к выводу, что косвенные улики подтверждают: Ивулис поджег прицеп с намерением убить находившихся в нем двоих людей.

При вынесении приговора суд в первую очередь учитывал наличие умысла на убийство двух человек - это стало отягчающим обстоятельством.

Прокуратура квалифицировала дело как двойное убийство и потребовала для обвиняемого 18 лет лишения свободы. Адвокат Ивулиса настаивал на его невиновности, указывая на отсутствие доказательств умысла и выдвигал версию о случайном возгорании, поскольку все участники были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Суд также постановил, что Ивулис обязан возместить процессуальные издержки в размере 21 222,39 евро.