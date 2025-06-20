VID запретила вывоз в Беларусь восьми мотоциклов, подпадающих под санкции

Мотоциклы, стоимость каждого из которых превышает 5000 евро, включены в перечень предметов роскоши, подпадающих под санкции.

10 июня этого года в таможенный пункт Патерниеки прибыл грузовик с литовским тягачом и прицепом, зарегистрированным в Казахстане. В грузовике находился смешанный груз, среди которого были и восемь мотоциклов.

При проверке информации, имевшейся в распоряжении таможенной службы, выяснилось, что в прошлом месяце на пункте Патерниеки уже не пропустили через границу партию мотоциклов от этого же отправителя. Согласно сопроводительным документам, тогда груз был предназначен другому получателю в Узбекистане.

Связавшись с таможенными органами страны-получателя, латвийская сторона выразила обоснованные сомнения в отношении истинного получателя груза. Существует вероятность, что мотоциклы все же предназначены для Беларуси или России. В связи с подозрениями в попытке обхода санкций вывоз груза из ЕС был запрещен.