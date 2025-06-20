VID запретила вывоз в Беларусь восьми мотоциклов, подпадающих под санкции

Чтобы предотвратить обход санкций, сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (VID) Латвии при проведении таможенного контроля на границе с Беларусью остановили вывоз восьми мотоциклов из Европейского союза (ЕС), сообщили представители VID.
Мотоциклы, стоимость каждого из которых превышает 5000 евро, включены в перечень предметов роскоши, подпадающих под санкции.
10 июня этого года в таможенный пункт Патерниеки прибыл грузовик с литовским тягачом и прицепом, зарегистрированным в Казахстане. В грузовике находился смешанный груз, среди которого были и восемь мотоциклов.
При проверке информации, имевшейся в распоряжении таможенной службы, выяснилось, что в прошлом месяце на пункте Патерниеки уже не пропустили через границу партию мотоциклов от этого же отправителя. Согласно сопроводительным документам, тогда груз был предназначен другому получателю в Узбекистане.
Связавшись с таможенными органами страны-получателя, латвийская сторона выразила обоснованные сомнения в отношении истинного получателя груза. Существует вероятность, что мотоциклы все же предназначены для Беларуси или России. В связи с подозрениями в попытке обхода санкций вывоз груза из ЕС был запрещен.
Санкционные регламенты против России и Беларуси запрещают прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт любых предметов роскоши, указанных в приложениях к этим регламентам, любой физической или юридической стороне в упомянутых странах - независимо от того, произведены ли эти товары в ЕС.
В перечень предметов роскоши, помимо прочего, включены мотоциклы стоимостью свыше 5000 евро, а также их комплектующие и запчасти.
В данном случае сопровождающие документы, приложенные к экспортной декларации, подтверждали, что стоимость каждого мотоцикла превышает 5000 евро.
Поскольку в ходе таможенного контроля были выявлены признаки возможного преступления, материалы дела переданы в Управление налоговой и таможенной полиции VID для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Уголовный процесс начат по статье 84 Уголовного закона за возможную попытку нарушения санкций, установленных международными организациями и Латвией.
Для предотвращения перемещения санкционных товаров через внешнюю границу ЕС за первые пять месяцев этого года Таможенное управление VID отказало в применении таможенных процедур к 956 грузам. Из них в 797 случаях - в вывозе санкционных товаров из ЕС, в 159 - во ввозе грузов из России и Беларуси. В этом году вывоз предметов роскоши из ЕС был запрещен более чем в 30 случаях.
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