Эксклюзив: Потап о новом треке, причине госпитализации и скандале с Сердючкой

Возможно, позже я смогу поделится, по какой причине попал в больницу, но это точно не "Оземпик". Слишком предсказуемо было бы с моей стороны.

- Как же тогда вам удалось так стремительно похудеть на 25 килограммов?

- Старый добрый спорт и грамотное питание. Правильные, натуральные, свежие продукты.

Четкий график дня, системность и рабочий режим во всем - от музыки и творчества до перестройки бизнеса и вывода его на новый уровень и новые рынки.

Сейчас очень много задач: открытие новых офисов в Барселоне, Майями и Дубае. И, кстати, частая работа на музыкальных студиях в моем любимом Кишиневе (улыбается), съемки клипов в разных странах. Все это требует четкой стратегии и режимности.

- Что вы чувствуете, когда наблюдаете за бесконечным потоком самых разных слухов о вас, зачастую ложных?

- Я привык и рад, что могу хотя бы таким образом отвлечь кого-то от сложной реальности. Жизнь публичных людей - всегда немного как сериал. Мой, правда, всегда с максимально сюрреалистичным сценарием.

- Стоит ли ждать клипа на новый трек? О чем он будет?

- Да! Клип выйдет уже в следующую пятницу, 27 июня. Карты раскрывать не буду, но советую особо восприимчивым лучше выпить "шотик" валерьянки перед просмотром.

- Все ли хорошо сейчас с вашим здоровьем? Где ждать новых концертов и выступлений?