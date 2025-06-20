Эксклюзив: Потап о новом треке, причине госпитализации и скандале с Сердючкой

Сегодня, 20 июня, нашумевший Slavic Balagan (также известный как музыкальное альтер-эго украинского артиста Потапа) выпустил очередной танцевальный хит с острым социальным подтекстом - Asempik. В этот раз рэпер и продюсер в одноименной песне высмеял одиозный "Оземпик" - препарат, ставший маркером эпохи потребления, который миллионы людей используют для стремительного похудения.
По иронии судьбы, не так давно тема "Оземпика" напрямую коснулась и Потапа - СМИ стали массово инкриминировать артисту использование "чудо-уколов", следствием которых стало похудение на 25 килограммов, а позже и экстренная госпитализация, что не на шутку напугало поклонников артиста.
- Сегодня премьера нового трека вашего вирального проекта Slavic Balagan. Песня называется Asempic. Интересная и нетипичная тема, это что-то личное?
- Все треки Slavic Balagan - это в какой-то мере социальная сатира. Иногда более веселая, иногда более острая. Как стереотипный восточноевропейский мужчина Slavic Balagan, пожалуй, не до конца понимает, о каких таких уколах все говорят, поэтому и название их пишет так, как слышит. Это его рефлексия на всеобщее помешательство. Искренняя, трушная.
- Недавно вы шокировали сеть фотографиями из больницы. В СМИ и пабликах начали стремительно распространяться новости о том, что вас госпитализировали из-за осложнений после приема "Оземпика". Правда ли это?
- Странно, что мне еще беременность не приписали или инопланетный контакт (смеется). Да, я действительно попал в больницу, в какой-то момент было достаточно опасно, такого никто не ожидал, в первую очередь я сам. Пришлось побыть в больнице, чтобы выкарабкаться. Но сейчас все ок, готов к релизам и гастролям - все благодаря профессионализму врачей и моей спортивной закалке выбираться из любых сложных ситуаций.
Возможно, позже я смогу поделится, по какой причине попал в больницу, но это точно не "Оземпик". Слишком предсказуемо было бы с моей стороны.
- Как же тогда вам удалось так стремительно похудеть на 25 килограммов?
- Старый добрый спорт и грамотное питание. Правильные, натуральные, свежие продукты.
Четкий график дня, системность и рабочий режим во всем - от музыки и творчества до перестройки бизнеса и вывода его на новый уровень и новые рынки.
Сейчас очень много задач: открытие новых офисов в Барселоне, Майями и Дубае. И, кстати, частая работа на музыкальных студиях в моем любимом Кишиневе (улыбается), съемки клипов в разных странах. Все это требует четкой стратегии и режимности.
- Что вы чувствуете, когда наблюдаете за бесконечным потоком самых разных слухов о вас, зачастую ложных?
- Я привык и рад, что могу хотя бы таким образом отвлечь кого-то от сложной реальности. Жизнь публичных людей - всегда немного как сериал. Мой, правда, всегда с максимально сюрреалистичным сценарием.
- Стоит ли ждать клипа на новый трек? О чем он будет?
- Да! Клип выйдет уже в следующую пятницу, 27 июня. Карты раскрывать не буду, но советую особо восприимчивым лучше выпить "шотик" валерьянки перед просмотром.
- Все ли хорошо сейчас с вашим здоровьем? Где ждать новых концертов и выступлений?
- Молдова, Казахстан, США - в ближайших планах полмира, и вы точно об этом узнаете первыми. А вот со странами Балтии мы увидимся совсем скоро, уже в июле, на фестивале Laima Rendezvous! А уже сегодня (20 июля) увидимся на концерте в Кишиневе!
- Недавно вы публично поддержали Андрея Данилко после скандала с его выступлением на русском языке в Украине. Какова ваша позиция в этом вопросе?
- Все, что нас разделяет - не делает нас сильнее.
Я уверен, что истинна и релевантна позиция каждого украинца, который во время великой войны выбрал сознательность вне зависимости от точки на шкале радикальности. Каждый пережил свой страшный сон и имеет право отторгать любые картинки, звуки и сценарии, которые о нем напоминают.
Но я также уверен, каждый украинец не сможет отрицать того честного факта, что Данилко - один из самых первых и безусловных патриотов Украины.
Я не поддерживаю сторону, я поддерживаю страну.
И мудрость различаться без раскола.
Ради того, чтобы страна была.
Видео: Новый трек Slavic Balagan - Asempik
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