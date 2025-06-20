Россия и Украина вновь обменялись военнопленными

Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщили Минобороны РФ и Владимир Зеленский. Сколько человек в нем участвовали, не уточняется.
Россия и Украина провели еще один - второй на этой неделе - обмен военнопленными в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, заявили российские и украинские официальные лица в пятницу, 20 июня.
Министерство обороны РФ сообщило о возвращении "группы российских военнослужащих в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле". "Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Российская сторона, как и после предыдущих обменов, указала, что военнослужащие ВС РФ прибыли в Беларусь, "где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", и что позже их доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт обмена. По его словам, большинство освобожденных украинских военных провели в российском плену более двух лет. Среди них - защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей, военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.
Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что обменяны были тяжелораненые и тяжелобольные военнослужащие. Все они относятся к солдатскому и сержантскому составу.
Число возвращенных военных не раскрывается
Сколько человек получила Москва и сколько были возвращены Киеву, в сообщениях сторон не уточняется.
Состоявшийся обмен пленными был паритетным пишет издание РБК со ссылкой на источник среди российских переговорщиков. По его словам, 20 июня также продолжились "санитарные обмены ранеными".
Предыдущий раз стороны обменялись пленными накануне, 19 июня.
Реализация стамбульских договоренностей
На переговорах в Стамбуле 2 июня Россия и Украина договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет, а также передать друг другу по 6000 тел военнослужащих, погибших на войне.
С 9 по 14 июня между Россией и Украиной прошло несколько этапов обмена военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями. Одновременно продолжался обмен телами погибших: Россия в несколько этапов передала Украине более 6000 тел погибших, как утверждает российская сторона, офицеров и солдат ВСУ. Москва получила от Киева 78 тел погибших.
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