Россия и Украина вновь обменялись военнопленными

Россия и Украина провели еще один - второй на этой неделе - обмен военнопленными в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, заявили российские и украинские официальные лица в пятницу, 20 июня.

Министерство обороны РФ сообщило о возвращении "группы российских военнослужащих в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле". "Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Российская сторона, как и после предыдущих обменов, указала, что военнослужащие ВС РФ прибыли в Беларусь, "где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", и что позже их доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт обмена. По его словам, большинство освобожденных украинских военных провели в российском плену более двух лет. Среди них - защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей, военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.