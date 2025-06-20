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Перед праздничными выходными в Риге образовались пробки

Пробки на мосту. Иллюстративное фото

Перед началом праздничных выходных в Риге образовались транспортные заторы.

Согласно данным карт на сайте Balticmaps.eu, заторы наблюдаются по всему центру города, на всех мостах, а также на выездах из Риги - там, где пробки традиционно возникают перед длинными выходными, когда жители стремятся покинуть столицу.

Так, серьезный затор образовался на Виенибас гатве на участке между улицей Коку и Карля Улманя гатве, а также на улице Ростокас между улицами Анниньмуйжас и Золитудес.

Задержки в движении также зафиксированы на Бривибас гатве.

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