Перед праздничными выходными в Риге образовались пробки

Согласно данным карт на сайте Balticmaps.eu, заторы наблюдаются по всему центру города, на всех мостах, а также на выездах из Риги - там, где пробки традиционно возникают перед длинными выходными, когда жители стремятся покинуть столицу.

Так, серьезный затор образовался на Виенибас гатве на участке между улицей Коку и Карля Улманя гатве, а также на улице Ростокас между улицами Анниньмуйжас и Золитудес.

Задержки в движении также зафиксированы на Бривибас гатве.