Видео Палестинские активисты повредили британские военные самолеты

Группа под названием Palestine Action опубликовала заявление и видеозапись, на которой запечатлена сама акция.

В заявлении сказано, что два ее активиста использовали электросамокаты, чтобы проникнуть на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир.

Активисты обрызгали красной краской самолеты Airbus Voyager и нанесли им дополнительные повреждения с помощью ломов.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N — Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025

На прикрепленном видео действительно видна авиабаза Брайз-Нортон. На записи запечатлен человек, подходящий к самолету Airbus Voyager и распыляющий краску, предположительно на двигатель. Активисты также распыляют краску на взлетной полосе.