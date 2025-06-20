Видео Палестинские активисты повредили британские военные самолеты

Активисты, поддерживающие палестинцев, проникли на базу Королевских военно-воздушных сил в центральной части Англии и повредили два военных самолета.
Группа под названием Palestine Action опубликовала заявление и видеозапись, на которой запечатлена сама акция.
В заявлении сказано, что два ее активиста использовали электросамокаты, чтобы проникнуть на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир.
Активисты обрызгали красной краской самолеты Airbus Voyager и нанесли им дополнительные повреждения с помощью ломов.
BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.— Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025
Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.
From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N
На прикрепленном видео действительно видна авиабаза Брайз-Нортон. На записи запечатлен человек, подходящий к самолету Airbus Voyager и распыляющий краску, предположительно на двигатель. Активисты также распыляют краску на взлетной полосе.
Группа обосновывает свои действия ролью Великобритании на Ближнем Востоке. "Несмотря на публичное осуждение правительства Израиля, Великобритания продолжает отправлять военные грузы, над сектором Газа летают разведывательные самолеты, а также заправляются в воздухе истребители США и Израиля", - говорится в заявлении. По мнению активистов, это делает Великобританию соучастницей военных преступлений и даже геноцида против палестинского населения.
Британские самолеты регулярно заправляют в воздухе военные самолеты союзников во время миссий. В последние дни данные систем отслеживания полетов неоднократно фиксировали присутствие британских военных самолетов в районе Ближнего Востока и у средиземноморского побережья Израиля. Некоторые из них летали по кольцевым маршрутам, характерным для воздушной дозаправки или разведки.
По данным исследовательского центра Action on Armed Violence (AOAV), британские военные в последние годы совершили не менее 500 разведывательных полетов над сектором Газа. Правительство Великобритании утверждает, что эти полеты использовались исключительно для сбора данных, необходимых для освобождения заложников. Однако подробностей о миссиях не раскрывается.
Преступники скрылись незамеченными
Как сообщает BBC, Министерство обороны осудило акцию, назвав ее "актом вандализма", и сотрудничает с местной полицией для установления и задержания виновных. Авиабаза Брайз-Нортон - крупнейшая база ВВС Великобритании. Она используется в основном для транспортных и дозаправочных операций.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!