Страны Балтии, Скандинавия и Польша хотят запретить въезд в Шенгенскую зону российским военным

Во встрече также приняли участие еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель Европейского агентства по охране границ Frontex.

"Сотни тысяч российских граждан воевали против независимого европейского государства. Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им виды на жительство, мы не будем давать им визы, поскольку все эти люди, которые там убивали и уничтожали, означают очень большой риск безопасности для всех нас", - сказал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Ожидается, что запрет на въезд для этой категории российских граждан будет действовать и после окончания активных боевых действий в Украине.

Baltics, Nordics, Poland propose Schengen ban for Russians who fought in Ukraine https://t.co/bAoM3kQe3y — Philip Ruff (@RuffPhilip) June 20, 2025

С начала полномасштабного вторжения России в Украину некоторые страны ЕС уже объявили о прекращении выдачи туристических виз гражданам РФ в одностороннем порядке. Среди них - Латвия, Литва, Эстония, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия, Бельгия, Исландия, Дания и Нидерланды.

Также страны Балтии, Финляндия, Чехия и Польша начали отказывать гражданам России во въезде в Шенгенскую зону через свои внешние границы.