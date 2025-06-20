Страны Балтии, Скандинавия и Польша хотят запретить въезд в Шенгенскую зону российским военным

Министры внутренних дел стран Балтии, Северных стран и Польши на встрече в Таллинне в четверг, 19 июня, подтвердили совместное решение запретить въезд в Шенгенскую зону гражданам России, участвовавшим в агрессии против Украины, сообщает эстонский общественный медиапортал ERR.ee.
Во встрече также приняли участие еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель Европейского агентства по охране границ Frontex.
"Сотни тысяч российских граждан воевали против независимого европейского государства. Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им виды на жительство, мы не будем давать им визы, поскольку все эти люди, которые там убивали и уничтожали, означают очень большой риск безопасности для всех нас", - сказал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.
Ожидается, что запрет на въезд для этой категории российских граждан будет действовать и после окончания активных боевых действий в Украине.
Baltics, Nordics, Poland propose Schengen ban for Russians who fought in Ukraine https://t.co/bAoM3kQe3y— Philip Ruff (@RuffPhilip) June 20, 2025
С начала полномасштабного вторжения России в Украину некоторые страны ЕС уже объявили о прекращении выдачи туристических виз гражданам РФ в одностороннем порядке. Среди них - Латвия, Литва, Эстония, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия, Бельгия, Исландия, Дания и Нидерланды.
Также страны Балтии, Финляндия, Чехия и Польша начали отказывать гражданам России во въезде в Шенгенскую зону через свои внешние границы.
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