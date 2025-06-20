Эксперт: из-за конфликта между Ираном и Израилем в Латвии вырастут цены на топливо

По его словам, еще неделю назад казалось, что напряженность спадет, однако конфликт расширяется. "Это плохие новости как для мира в целом, так и для Латвии. Цены на нефть и нефтепродукты на бирже растут с каждым днем", - отметил эксперт.

"Тенденция к росту цен на топливо сохранится, если только не произойдет что-то, что уменьшит эскалацию", - добавил Карчевскис, подчеркнув, что прогнозы неблагоприятны для стран, не добывающих нефть.

Сейчас невозможно предсказать, как долго будут расти цены на нефть и, соответственно, на топливо. "С подобным конфликтом мы еще не сталкивались, трудно представить его последствия", - сказал он.

Эксперт также пояснил: "Те, кто заинтересован в росте цен на нефть и нефтепродукты, могут ожидать инцидента в Ормузском проливе. Это может ограничить или полностью остановить экспорт из портов Персидского залива".

Пока, по его словам, нет никаких событий, которые прервали бы поставки нефтепродуктов.

Следует отметить, что через Ормузский пролив проходит почти 20% мировой нефти и 30% мирового объема сжиженного природного газа.

"В Латвии цены на топливо будут расти", - резюмировал Карчевскис.