Фото, Видео Завершился первый день фестиваля LAMPA

В течение двух дней на LAMPA запланировано более 370 мероприятий в 61 месте - на сценах, в палатках, на стадионе и даже на воде. Программу этого года сформировали 285 разных организаторов мероприятий.

"LAMPA уникален тем, что это не идея одного человека или проект одной организации. LAMPA - это совместное творение, ставшее возможным благодаря поддержке и вере многих людей и организаций в идею, что диалог может спасти мир. Я вижу, что LAMPA объединяет тех, кто действует", - сказала директор фестиваля Эгита Прама.

В первый день фестиваля обсуждался самый широкий круг тем - политика, человеческие отношения, предпринимательство, роль сообществ в создании перемен, актуальные для молодежи вопросы, такие как образование и социальные аспекты, а также исследование внутреннего мира человека.

На сценах встречались мыслители, деятели и представители творческого мира, а вечерняя программа с участием импровизаторов и комиков помогала взглянуть с юмором на повседневные заботы.

Галерея: Завершился первый день фестиваля LAMPA