Фото, Видео Завершился первый день фестиваля LAMPA

Сегодня, 20 июня, в Цесисе проходит фестиваль разговоров LAMPA, который уже в одиннадцатый раз собирает тысячи людей для совместных бесед, слушания и вдохновения к действиям. Лейтмотив фестиваля в этом году призывает задуматься о ценностях, которые становятся возможными только тогда, когда мы отбрасываем равнодушие и переходим от слов к делу - о человечности, ответственности и свободе.
В течение двух дней на LAMPA запланировано более 370 мероприятий в 61 месте - на сценах, в палатках, на стадионе и даже на воде. Программу этого года сформировали 285 разных организаторов мероприятий.
"LAMPA уникален тем, что это не идея одного человека или проект одной организации. LAMPA - это совместное творение, ставшее возможным благодаря поддержке и вере многих людей и организаций в идею, что диалог может спасти мир. Я вижу, что LAMPA объединяет тех, кто действует", - сказала директор фестиваля Эгита Прама.
В первый день фестиваля обсуждался самый широкий круг тем - политика, человеческие отношения, предпринимательство, роль сообществ в создании перемен, актуальные для молодежи вопросы, такие как образование и социальные аспекты, а также исследование внутреннего мира человека.
На сценах встречались мыслители, деятели и представители творческого мира, а вечерняя программа с участием импровизаторов и комиков помогала взглянуть с юмором на повседневные заботы.
Галерея: Завершился первый день фестиваля LAMPA
Мероприятий было немало и за пределами формата дискуссий - на стадионе проходили спортивные активности, в творческих палатках кипела жизнь, а в разных зонах фестиваля можно было не только участвовать в обсуждениях, но и поучаствовать в мастер-классах.
Завершит первый день фестиваля уже ставшая традицией вечеринка Politiķu disko, которая начнется в 23:15 на сцене Dots.
За музыкальное настроение будет отвечать диджей Янис Петерсонс - солист группы Citi Zēni и радиоведущий. К нему присоединятся политики, которые на один вечер поменяют трибуну на диджейский пульт: Андрис Шуваевс ("Прогрессивные"), Янис Грасбергс (Национальное объединение), Даце Мелбарде ("Новое Единство") и независимый депутат Олег Буров.
Видео: Первый день фестиваля LAMPA
Для тех, кто не сможет присутствовать лично, часть программы фестиваля можно будет посмотреть онлайн - как на сайте фестиваля www.festivalslampa.lv, так и на LMT Viedtelevīzija.
Полная программа мероприятий доступна на сайте и в мобильном приложении, которое можно бесплатно скачать в Google Play и App Store.
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