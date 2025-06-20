Путин: "Куда ступает нога русского солдата, то наше"

"Есть старинное правило: куда ступает нога русского солдата, то наше", - заявил российский диктатор.

Он отметил, что армия может захватить город Сумы, формируя так называемую "зону безопасности", поскольку Украина ранее вторглась в Курскую область.

"У нас нет задачи забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю", - добавил он.

Также Путин снова заявил, что считает русских и украинцев одним народом. "В этом смысле вся Украина наша", - сказал он.

Когда Путина спросили, требует ли он безоговорочной капитуляции Украины, как президент США Дональд Трамп требует от Ирана, российский диктатор ответил, что война между Россией и Украиной - это "фундаментально иная ситуация".

"Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле", - объяснил диктатор.