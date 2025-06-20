Путин: "Куда ступает нога русского солдата, то наше"

Российский диктатор Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, ответил на вопрос о том, насколько далеко российская армия может продвинуться в Украине, помимо тех районов, которые Москва уже считает своими.
"Есть старинное правило: куда ступает нога русского солдата, то наше", - заявил российский диктатор.
Он отметил, что армия может захватить город Сумы, формируя так называемую "зону безопасности", поскольку Украина ранее вторглась в Курскую область.
"У нас нет задачи забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю", - добавил он.
Также Путин снова заявил, что считает русских и украинцев одним народом. "В этом смысле вся Украина наша", - сказал он.
Когда Путина спросили, требует ли он безоговорочной капитуляции Украины, как президент США Дональд Трамп требует от Ирана, российский диктатор ответил, что война между Россией и Украиной - это "фундаментально иная ситуация".
"Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле", - объяснил диктатор.
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