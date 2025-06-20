Британия приблизилась к легализации ассистированного самоубийства

Парламент Великобритании в пятницу, 20 июня, проголосовал за законопроект о легализации ассистированного самоубийства.
Законопроект поддержали 314 депутатов, 291 был против.
Закон предусматривает предоставление права психически дееспособным смертельно больным взрослым в Англии и Уэльсе, которым осталось жить менее шести месяцев, с помощью медиков принять решение о завершении своей жизни.
Теперь законопроект поступит в верхнюю палату британского парламента - Палату лордов, где его ожидает несколько месяцев рассмотрения.
Это голосование открывает путь к тому, чтобы Великобритания последовала примеру таких стран, как Австралия, Канада и ряда штатов США, легализовав ассистированное самоубийство.
Правительство лейбористов во главе с премьером Киром Стармером заняло нейтральную позицию по данному вопросу, позволив депутатам голосовать по убеждениям а не по партийной линии. Стармер сам проголосовал "за".
Сторонники законопроекта подчеркивают, что он предлагает достойное и сострадательное решение для страдающих людей, в то время как противники опасаются, что больных людей могут убедить покончить с собой.
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