Британия приблизилась к легализации ассистированного самоубийства

Законопроект поддержали 314 депутатов, 291 был против.

Закон предусматривает предоставление права психически дееспособным смертельно больным взрослым в Англии и Уэльсе, которым осталось жить менее шести месяцев, с помощью медиков принять решение о завершении своей жизни.

Теперь законопроект поступит в верхнюю палату британского парламента - Палату лордов, где его ожидает несколько месяцев рассмотрения.

Это голосование открывает путь к тому, чтобы Великобритания последовала примеру таких стран, как Австралия, Канада и ряда штатов США, легализовав ассистированное самоубийство.

Правительство лейбористов во главе с премьером Киром Стармером заняло нейтральную позицию по данному вопросу, позволив депутатам голосовать по убеждениям а не по партийной линии. Стармер сам проголосовал "за".

Сторонники законопроекта подчеркивают, что он предлагает достойное и сострадательное решение для страдающих людей, в то время как противники опасаются, что больных людей могут убедить покончить с собой.

Фото: REUTERS/Isabel Infantes