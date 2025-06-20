Нефть дорожает - санкции против РФ буксуют. Чем ответит ЕС?

По оценке аналитического центра CREA, строгое соблюдение потолка в 45 долларов за баррель в мае позволило бы сократить доходы России от нефти на 27 процентов - это примерно 2,8 млрд евро. Эксперты CREA также оценили потенциальный эффект от понижения потолка до 30 долларов за баррель. В мае потери составили бы 36 процентов или около 3,8 млрд евро. А если бы такой потолок действовал и строго соблюдался в течение всего периода существования этого механизма - с декабря 2022 года по конец мая 2025-го - доходы России от экспорта нефти были бы ниже фактических на 40 процентов, или на 142 млрд долларов.

"На 1 июня под санкциями США, ЕС и Великобритании находятся 426 танкеров общей вместимостью 31,4 млн тонн - это 55 процентов от всего "теневого флота", - напоминает директор энергетического направления Института энергетики и финансов Алексей Громов. - Большинство этих судов действительно "выключены", но этого почти не заметно: их заменили греческие перевозчики, которые охотно возят российскую нефть, пока вся она продается ниже ценового потолка в 60 долларов за баррель. В случае понижения потолка они снова откажутся от российской нефти, а вот заменить их достаточным количеством судов "теневого флота" может не получиться".