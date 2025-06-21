Умерла актриса Валентина Талызина

"Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной – огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра. О месте и времени прощания будет сообщено отдельно", - говорится в сообщении театра.

Причина смерти актрисы пока не известна.

Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске.

Самая известная роль Талызиной - подруга Нади в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Кроме того Талызина озвучила саму Надю, которую сыграла польская актриса Барбара Брыльска.

Также Талызина сыграла в таких фильмах как "Большая перемена", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Афоня", "О бедном гусаре замолвите слово", "Ирония судьбы. Продолжение". Ее голосом говорит мама Дяди Федора в мультфильме "Трое из Простоквашино".

В 2014 году Талызина поддержала оккупацию Крыма, а в 2023 году поддержала полномасштабное вторжение России в Украину, назвав войну "абсолютно нужным дело". Кроме того она высказала антисемитские заявления в адрес Лии Ахеджаковой и Аллы Пугачевой, которые войну не поддержали.

Ахеджакова сыграла вторую подругу Нади в "Иронии судьбы", а Пугачева исполнила песни, звучащие в фильме.