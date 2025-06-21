Насколько теплая вода на рижских пляжах?

В Лиелупе возле Елгавы и в Венте возле Кулдиги температура воды составляет +18 градусов. В море у Лиепаи вода прогрелась до +17 градусов, у Салацгривы - до +16 градусов, а у Вентспилса - до +15 градусов.

В озере Разна в Латгале температура воды составляет +15,6 градуса, а в Даугаве возле Екабпилса - всего +14 градусов.

В Риге самая теплая вода - в озере Бабелитис, где ее температура составляет +18 градусов, и в Даугаве возле Румбулы, где вода прогрелась до +17 градусов. В Даугаве возле Луцавсалы и на Кипсале, а также в Кишэзерсе температура воды не превышает +16 градусов.

Самая холодная вода в местах купания в Риге - на пляжах Вакарбулли и Вецаки, где ее температура составляет соответственно +12 и +15 градусов.