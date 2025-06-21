Праздник песни: с 25 июня будет доступен специальный билет на общественный транспорт Риги

Со следующей среды, 25 июня, будет доступен специальный билет на общественный транспорт Риги на время XIII Праздника песни и танца школьников, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Билет будет действовать 10 дней - в период проведения праздника с 4 по 13 июля.
Специальный билет на это время сможет приобрести любой пассажир общественного транспорта Риги. Билет предназначен для неограниченного количества поездок на всех маршрутах Rīgas satiksme.
Приобрести билет можно во всех привычных местах продаж, а также загрузить на все виды э-талона и через мобильные приложения Rīgas satiksme и Mobilly.
Также с 25 июня в продаже появится специальный э-талон с дизайном, посвященным Празднику песни и танца школьников.
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