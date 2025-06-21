Россия атаковала Украину 280 дронами и ракетами

Россия атаковала с помощью 272 беспилотников, двух аэробаллистических ракет "Кинжал", четырех крылатых ракет "Калибр" и двух крылатых ракет "Искандер-К".

По данным ВВС, им удалось сбить 140 дронов, три ракеты "Искандер-К" и по одной ракете "Кинжал" и "Калибр".

Локация 112 дронов и трех ракет "Искандер-К", "Калибр" и "Кинжал" потеряна.

Основным направлением удара стал Кременчугский район Полтавской области, где ударили по объектам энергетической инфраструктуры.