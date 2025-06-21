"Ситуация очень серьезная". В Хорватии из-за лесного пожара эвакуируют жителей и туристов

Утром в субботу на юге Хорватии недалеко от Сплита, второго по величине города, произошел лесной пожар, из-за чего из некоторых поселков были эвакуированы жители и туристы.
Пожар вспыхнул в районе Пискаки и Марушичи примерно в 40 километрах от Сплита и взять его под контроль невозможно, заявили в пожарной службе.
"Ситуация очень серьезная. Мы активизировали силы и полицию страны", - сообщил информационному агентству HINA командующий пожарными Славко Туцакович.
Для тушения пламени привлечены два пожарных самолета.
По словам должностных лиц, сгорели 12 домов.
Заместитель начальника полиции региона Сплит-Далмация Синис Миханович заявил на пресс-конференции, что полиция ведет интенсивное расследование поджогов.
Хорватский автоклуб объявил о закрытии региональной дороги.
Хорватская общественная вещательная корпорация HRT сообщает, что за последние два дня пожары бушевали в 17 местах на южном побережье Адриатического моря.
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