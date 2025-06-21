"Ситуация очень серьезная". В Хорватии из-за лесного пожара эвакуируют жителей и туристов

Пожар вспыхнул в районе Пискаки и Марушичи примерно в 40 километрах от Сплита и взять его под контроль невозможно, заявили в пожарной службе.

"Ситуация очень серьезная. Мы активизировали силы и полицию страны", - сообщил информационному агентству HINA командующий пожарными Славко Туцакович.

Для тушения пламени привлечены два пожарных самолета.

По словам должностных лиц, сгорели 12 домов.

Заместитель начальника полиции региона Сплит-Далмация Синис Миханович заявил на пресс-конференции, что полиция ведет интенсивное расследование поджогов.

Хорватский автоклуб объявил о закрытии региональной дороги.

Хорватская общественная вещательная корпорация HRT сообщает, что за последние два дня пожары бушевали в 17 местах на южном побережье Адриатического моря.