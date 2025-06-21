Макрон: европейцы ускорят переговоры с Ираном

"Я убежден, что выход из войны есть и можно избежать еще большей опасности, - сказал Макрон после телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. - Чтобы добиться этого, мы усилим переговоры, которые Франция и ее европейские партнеры начали с Ираном.

Макрон повторил, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

"Иран должен предоставить полные гарантии, что его намерения мирные", - добавил он.

Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, а также верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас встретились в пятницу в Женеве с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил в пятницу после переговоров, что европейские дипломаты призывают Иран продолжить переговоры с США.

В то же время он сказал, что европейские министры ясно дали понять своим иранским коллегам, что у Ирана не может быть ядерного оружия.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ожидает от Ирана открытости к переговорам, в том числе с США, для достижения урегулирования кризиса путем переговоров.

Барро сообщил, что европейские страны призвали Иран провести переговоры по ядерной проблеме, не дожидаясь прекращения израильских авиаударов.

Тегеран готов рассмотреть дипломатию только тогда, когда "агрессия Израиля будет остановлена", заявил Арагчи после переговоров с европейскими коллегами по ядерной программе Ирана.

"Иран готов вновь рассмотреть дипломатию только тогда, когда агрессия будет остановлена, а агрессор будет привлечен к ответственности за совершенные преступления. Мы поддерживаем продолжение дискуссий с Великобританией, Францией, Германией и Европейским союзом и выражаем готовность встретиться снова в ближайшем будущем", - заявил Арагчи журналистам.