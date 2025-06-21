Фото и видео На фестивале LAMPA прошла грандиозная вечеринка Politiķu disko

В этом году LAMPA предлагает самые разные темы и форматы мероприятий. Наравне с такими ежегодно ожидаемыми событиями как Politiķu disko и традиционная "Прожарка политиков", на фестивале проходит более 370 событий, за которыми можно следить очно или онлайн.

В первый день фестиваль охватывал широкий спектр тем - политику, человеческие отношения, предпринимательство, важность сообществ в создании изменений, различные темы, актуальные для молодежи - образование и социальные аспекты, а также исследование внутреннего мира. Мыслители, деятели и представители творческого мира встречались на сцене, а в вечерней программе импровизаторы и комики помогали нам увидеть более светлую сторону того, что занимает нас каждый день.

Не было недостатка и в мероприятиях вне формата общения - на стадионе проходили спортивные активности, кипела жизнь в творческих палатках, а на различных фестивальных площадках можно было не только поучаствовать в дискуссиях, но и поучаствовать в различных мастер-классах.

Видео: Отчет о первом дне фестиваля LAMPA

Во второй день фестиваля ожидается 213 различных мероприятий на 61 площадке – в парке Майя, парке Цесисского замка, а также на Цесисском городском стадионе. В 21:15 на сцене DOTS состоится "Прожарка политиков"

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, часть программы фестиваля можно будет посмотреть онлайн - как на сайте фестиваля www.festivalslampa.lv, так и на LMT Viedtelevīzija. Полная программа мероприятий доступна на сайте и в мобильном приложении, которое можно бесплатно скачать в Google Play и App Store.