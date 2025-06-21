Видео Из тюрьмы в Беларуси освобожден муж Светланы Тихановской

После президентских выборов в августе 2020 года, на которых Лукашенко в очередной раз был объявлен победителем, Беларусь охватили массовые протесты, сотни тысяч людей вышли на улицы, возмущенные фальсификацией результатов. Власти жестоко подавляли протесты, и к зиме они постепенно сошли на нет. Несколько протестующих погибли, а несколько сотен протестующих были приговорены к суровым срокам тюремного заключения. Власти также начали преследовать независимые СМИ.

По данным белорусских СМИ, в 2021 году Тихановский был приговорен к 18 годам лишения свободы после многомесячного судебного процесса, в ходе которого он был признан виновным в организации беспорядков и разжигании социальной розни.

Харизматичный активист придумал новое оскорбление для Лукашенко, назвав его тараканом, а его предвыборным лозунгом стало "Остановите таракана!" Его сторонники на протестах часто размахивали тапочками, которые используют для того, чтобы давить насекомых.