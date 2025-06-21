Видео Из тюрьмы в Беларуси освобожден муж Светланы Тихановской

В Беларуси из тюрьмы освобождены 14 политзаключенных, в том числе муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей Тихановский, пишет "Наша Нива".
Об освобождении политзаключенных сообщил и помощник специального посланника президента США Кита Келлога Джон Коул.
"Благодаря сильному руководству президента Трампа сегодня в Беларуси были освобождены 14 заключенных. Спасибо правительству Литвы за сотрудничество и помощь - оно продолжает оставаться надежным другом и союзником", - говорится в заявлении Коула.
My husband Siarhei is free! It’s hard to describe the joy in my heart.— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) June 21, 2025
Thank you, 🇺🇸 @POTUS, @SPE_Kellogg, @JohnPCoale, DAS Christopher W. Smith, @StateDept & our 🇪🇺 allies, for all your efforts.
We’re not done. 1150 political prisoners remain behind bars. All must be released. pic.twitter.com/MhngqBHFq3
"Наша Нива" пишет, что Тихановский уже покинул Беларусь. Тихановская в своем Telegram-аккаунте опубликовала видео с мужем в Вильнюсе.
Напомним, ранее в субботу Кит Келлог прибыл в Беларусь, где встретился с Лукашенко.
Тихановский планировал баллотироваться на пост президента Беларуси на выборах 2020 года, но был задержан. Поэтому вместо него решила баллотироваться его жена, которая, по данным оппозиции, значительно обошла по числу голосов авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко.
После президентских выборов в августе 2020 года, на которых Лукашенко в очередной раз был объявлен победителем, Беларусь охватили массовые протесты, сотни тысяч людей вышли на улицы, возмущенные фальсификацией результатов. Власти жестоко подавляли протесты, и к зиме они постепенно сошли на нет. Несколько протестующих погибли, а несколько сотен протестующих были приговорены к суровым срокам тюремного заключения. Власти также начали преследовать независимые СМИ.
По данным белорусских СМИ, в 2021 году Тихановский был приговорен к 18 годам лишения свободы после многомесячного судебного процесса, в ходе которого он был признан виновным в организации беспорядков и разжигании социальной розни.
Харизматичный активист придумал новое оскорбление для Лукашенко, назвав его тараканом, а его предвыборным лозунгом стало "Остановите таракана!" Его сторонники на протестах часто размахивали тапочками, которые используют для того, чтобы давить насекомых.
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