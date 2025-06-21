По словам президента Украины Владимира Зеленского, российская сторона во время обмена телами погибших военных передала Киеву тела граждан России и других стран, утверждая, что это украинские военные. "Уже зафиксировано во время репатриаций, что тела 20 человек, переданных нам как наши погибшие военные, это "русские", - сообщил Зеленский на брифинге в воскресенье, 21 июня.

"Например, есть наемник израильский, который воевал на их стороне. Гражданин Израиля. С израильскими документами. Хотя нам они сказали, что это только украинцы и только военные. Но это ложь, уже зафиксированная", - продолжил он.

Украинский лидер отметил, что это не единичные случаи. "Иногда эти тела даже с российскими паспортами. Это означает, что они даже сами не могут проверить, кого отправляют, поскольку это большое количество людей. Нужна экспертиза. И сколько надо времени на это, я не знаю, скажу честно", - сказал Зеленский.

Российская сторона отвергает утверждение о передаче других тел