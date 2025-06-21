По словам президента Украины, Москва во время обмена телами погибших передала Киеву граждан РФ и других стран под видом украинских военных.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, российская сторона во время обмена телами погибших военных передала Киеву тела граждан России и других стран, утверждая, что это украинские военные. "Уже зафиксировано во время репатриаций, что тела 20 человек, переданных нам как наши погибшие военные, это "русские", - сообщил Зеленский на брифинге в воскресенье, 21 июня.
"Например, есть наемник израильский, который воевал на их стороне. Гражданин Израиля. С израильскими документами. Хотя нам они сказали, что это только украинцы и только военные. Но это ложь, уже зафиксированная", - продолжил он.
Украинский лидер отметил, что это не единичные случаи. "Иногда эти тела даже с российскими паспортами. Это означает, что они даже сами не могут проверить, кого отправляют, поскольку это большое количество людей. Нужна экспертиза. И сколько надо времени на это, я не знаю, скажу честно", - сказал Зеленский.
Российская сторона отвергает утверждение о передаче других тел
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, комментируя обвинения со стороны Киева, заявил, что "все договоренности Россия выполняет".
"Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи", - сказал Мединский агентству "Интерфакс", добавив, что показанные украинской стороной российские военные билеты солдат старого образца, каких "сегодня почти не осталось". Что именно он называет "новым образцом" военного билета, Мединский не уточнил.
Обмены пленными и телами погибших между РФ и Украиной
На переговорах в Стамбуле 2 июня Россия и Украина договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет, а также передать друг другу по 6000 тел военнослужащих, погибших на войне.
С 9 по 14 июня между Россией и Украиной прошло несколько этапов обмена военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями. Одновременно продолжался обмен телами погибших: Россия в несколько этапов передала Украине более 6000 тел погибших, как утверждает российская сторона, офицеров и солдат ВСУ. Москва получила от Киева 78 тел погибших.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!