"Прожаркой" политиков завершился фестиваль LAMPA

В кульминации фестиваля LAMPA в Цесисе прошло одно из самых смелых и обычно самых ожидаемых посетителями событий - "Прожарка политиков". Четыре политика отбросили серьезность, чтобы предстать перед зрителями и "прожарщиками" с одной задачей - выдержать доброжелательный, но болезненно точный юмор.
В этом году "прожаривали" министра культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"), министра экономики Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян), лидера фракции Сейма "Новое единство" Эдмунда Юревицса и депутата Европарламента Рейниса Познякса (избран от "Объединенного списка").
Каждый из них подтвердил готовность посидеть у костра шуток комиков и, конечно же, ответить меткой защитной речью.
Ведущим вечера стал неизменный Янис Скутелис, однако к комикам присоединилось мощное подкрепление. После прошлогоднего триумфа в этом году на сцену также вышел импровизационный театр Divas (Анете Бендика и Элина Гейда), но это еще не все! Анете Консте вернулась в команду комиков после небольшого перерыва, и ей, Янису Кронису и Рудольфу Кугренсу помог сделать жаркое особенно жарким сгусток концентрированной энергии, музыкант, комик (а иногда и священник) Ралфс Эйландс, который в этом году дебютировал в качестве "прожарщика".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!