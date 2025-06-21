"Прожаркой" политиков завершился фестиваль LAMPA

Ведущим вечера стал неизменный Янис Скутелис, однако к комикам присоединилось мощное подкрепление. После прошлогоднего триумфа в этом году на сцену также вышел импровизационный театр Divas (Анете Бендика и Элина Гейда), но это еще не все! Анете Консте вернулась в команду комиков после небольшого перерыва, и ей, Янису Кронису и Рудольфу Кугренсу помог сделать жаркое особенно жарким сгусток концентрированной энергии, музыкант, комик (а иногда и священник) Ралфс Эйландс, который в этом году дебютировал в качестве "прожарщика".