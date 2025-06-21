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Сб, 21.06.2025
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Трансляция "Прожаркой" политиков завершается фестиваль LAMPA

"Прожарка политиков" на фестивале LAMPA

В кульминации фестиваля LAMPA в Цесисе проходит одно из самых смелых и обычно самых ожидаемых посетителями событий - "Прожарка политиков". Четыре политика отбросили серьезность, чтобы предстать перед зрителями и "прожарщиками" с одной задачей - выдержать доброжелательный, но болезненно точный юмор.

В этом году "прожаривать" будут министра культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"), министра экономики Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян), лидера фракции Сейма "Новое единство" Эдмунда Юревицса и депутата Европарламента Рейниса Познякса (избран от "Объединенного списка").

Каждый из них подтвердил готовность посидеть у костра шуток комиков и, конечно же, ответить меткой защитной речью.

Ведущим вечера станет неизменный Янис Скутелис, однако к комикам присоединилось мощное подкрепление. После прошлогоднего триумфа в этом году на сцену также выйдет импровизационный театр Divas (Анете Бендика и Элина Гейда), но это еще не все! Анете Консте возвращается в команду комиков после небольшого перерыва, и ей, Янису Кронису и Рудольфу Кугренсу поможет сделать жаркое особенно жарким сгусток концентрированной энергии, музыкант, комик (а иногда и священник) Ралфс Эйландс, который в этом году дебютирует в качестве "прожарщика".

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