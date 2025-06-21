После слов Путина, что "вся Украина - наша", Трамп увидел небольшой "прогресс" в переговорах Москвы с Киевом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что достигнут "небольшой прогресс" в переговорах между Россией и Украиной об окончании войны. Его сообщение прозвучало вскоре после того, как диктатор Путин назвал Украину "нашей" и допустил возможность захвата Сум. "В переговорах между Россией и Украиной есть небольшой прогресс", - сказал Трамп журналистам в Нью-Джерси, добавив, что он всегда поддерживает мир. "К сожалению, иногда необходимо демонстрировать строгую позицию, но нужно оставаться и миротворцем", - отметил Трамп в ходе выступления, которое транслировалось на Fox News.
Кроме того, Трамп прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, указав, что он дает Ирану две недели, чтобы заключить ядерное соглашение. "Я даю им определенное время. Мы увидим, каким оно будет. Но я сказал бы, что две недели - максимальный срок", - сказал президент США. В то же время он не уточнил, означает ли окончание этого срока начало военного вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.
В пятницу, 20 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Путин вновь озвучил свою концепцию "единства" россиян и украинцев, назвав их "одним народом". При этом он назвал Украину "нашей". Несмотря на регулярные удары ракет и дронов по украинской территории, Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Киева, а лишь требует "признания реальной ситуации на местах". Он также не исключил возможности взятия Сум и сослался на "давно известное правило": "Куда ступает нога русского солдата, то наше".
What was Vladimir Putin's message at the international economic forum? "We have an old rule: where the foot of a Russian soldier steps, that is ours." Our report from St Petersburg for @BBCNews pic.twitter.com/I6L8a8T8Ip— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 21, 2025
Вскоре после этого Sky News Arabia опубликовал интервью с Путиным, в котором тот изложил условия, которые, по его мнению, необходимы для прекращения агрессии России против Украины. Среди требований были отказ Киева от вступления в какие-либо международные альянсы, отказ от стремления к ядерному оружию и обязательное признание результатов так называемых "референдумов", которые Россия провела на оккупированных украинских территориях.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что заявления Путина демонстрируют полное неуважение к усилиям США по прекращению войны, а также его истинные намерения продолжать военные действия против Украины.
Putin's cynical statements demonstrate complete disdain for US peace efforts. While the United States and the rest of the world have called for an immediate end to the killing, Russia's top war criminal discusses plans to seize more Ukrainian territory and kill more Ukrainians.…— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 20, 2025
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