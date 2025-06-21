После слов Путина, что "вся Украина - наша", Трамп увидел небольшой "прогресс" в переговорах Москвы с Киевом

Кроме того, Трамп прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, указав, что он дает Ирану две недели, чтобы заключить ядерное соглашение. "Я даю им определенное время. Мы увидим, каким оно будет. Но я сказал бы, что две недели - максимальный срок", - сказал президент США. В то же время он не уточнил, означает ли окончание этого срока начало военного вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.