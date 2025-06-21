Фото и видео Экономист: проблема в том, что очень много предприятий работают на местный рынок

"Мы могли бы сказать, что, потратив эти 5%, хотим, чтобы были созданы предприятия, для которых минимальное требование - 50% экспорта. Мы могли бы создать оборонную промышленность как маховик, который тянет всех вперед", - подчеркнул Ошлейс, добавив, что вместо этого Латвия в настоящее время закупает системы вооружения за рубежом.

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Президент Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Айгарс Ростовскис признал, что бизнес-сообществу необходимо еще настойчивее заявлять о важности экспорта и что важно рассказывать об этом общественности, даже если при этом сложно пробиться в "глобальную лигу".

Аналитический центр LaSER, представляемый Ростовскисом, изучая развитие экономики Литвы, пришел к выводу, что

до 2008/2009 года Латвия и Литва развивались очень похоже, но после этого Литва "взлетела как ракета". Важную роль в истории успеха Литвы сыграло элитное соглашение об экспорте и его развитии.

"Результат сейчас виден, а именно, если до этого примером была Эстония, то сейчас мы говорим Литва. Это произошло за 10-15 лет. Если сейчас заложить правильные основы, то за 10-15 лет мы можем выйти на совершенно другой уровень", - подчеркнул Ростовскис.

Продолжая мысль Ростовскиса, Ошлейс согласился, что Литва взяла на себя инициативу, потому что она сосредоточена на развитии местного бизнеса, который занимается экспортом.

Ошлейс считает, что важно развивать малый бизнес, и это можно сравнить с этапами развития человека.

"Но должна быть четкая цель - мы поддерживаем младенцев, если их план в будущем - экспортировать. Если их план не экспортировать, а, например, основать гостевой дом в Дагде, то мы их не поддерживаем. Это должно быть сказано очень четко", - подчеркнул Ошлейс.

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