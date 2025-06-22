"8 часов Валайниса, чтобы заснуть". Как "прожаривали" латвийских политиков

После муниципальных выборов Валайнис сказал, что у СЗК всегда по-разному складывалось с Рижской думой. Драматург Консте напомнила, что не по-разному. СЗК никогда не попадал в столичное самоуправление - как Маркус Рива на "Евровидение".

Кроме того, по ее мнению, абсолютно логично, что Валайнис осел в СЗК. Другие партии ему не подходят, а в СЗК "последний молодой политик ушел на пенсию".

Не обошлось и без шуток про внешность. Консте отметила, что Валайнис выглядит точь-в-точь как главный герой мультфильма "Босс-молокосос".

Комик Кугренс заметил, что Валайнис не самый яркий спикер. И даже предложил создавать видео на YouTube в стиле "8 часов Валайниса, чтобы заснуть".