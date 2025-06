Армия США направила бомбардировщики B-2 в Тихий океан

На фоне растущей напряженности с Ираном США, как сообщается, перебрасывают шесть бомбардировщиков B-2 на американскую военную базу на Гуаме. The New York Times (NYT) и американская телекомпания Fox News ссылаются на данные о полетах и ​​сообщения диспетчеров воздушного движения. The Washington Post, скорее всего, интерпретирует этот шаг как сигнал силы против Ирана.