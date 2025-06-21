Армия США направила бомбардировщики B-2 в Тихий океан

На фоне растущей напряженности с Ираном США, как сообщается, перебрасывают шесть бомбардировщиков B-2 на американскую военную базу на Гуаме. The New York Times (NYT) и американская телекомпания Fox News ссылаются на данные о полетах и ​​сообщения диспетчеров воздушного движения. The Washington Post, скорее всего, интерпретирует этот шаг как сигнал силы против Ирана.

Бомбардировщики B-2 находятся под пристальным наблюдением, в первую очередь потому, что это единственные истребители, способные нести бомбу GBU-57, уничтожающую бункеры. Это 13-тонное оружие является единственным конвекционным, т. е. неядерным, средством для уничтожения подземных ядерных объектов Ирана.

Пока неясно, будут ли они использоваться в конфликте между Израилем и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что в течение следующих двух недель примет решение о том, вступать ли в войну. По данным NYT, днем в субботу ​​(по местному времени) он вернется в Белый дом, чтобы продолжить рассмотрение этого вопроса. У Израиля нет ни истребителей B-2, ни бомб GBU-57.

На американском острове Гуам в западной части Тихого океана находится крупная база ВВС США. Сообщается, что шесть бомбардировщиков вылетели с авиабазы ​​Уитмен в американском штате Миссури. Fox News сообщает, что бомбардировщики заправлялись в воздухе. Это говорит о том, что на самих самолетах было что-то очень тяжелое. Американская телекомпания предполагает, что это могли быть бомбы GBU-57. Гуам и Фордо, центр ядерной программы Ирана, находятся примерно в 9500 километрах друг от друга. Расстояние до Миссури составляет около 11 000 километров.