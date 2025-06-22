"Невероятно активное общество". Как израильтяне живут под иранскими ударами

Несмотря на это, Юлия Гадас сразу бросилась в квартиру. Увидела по дороге распахнутую и разбитую дверь в подъезд, дверь ее квартиры тоже была повреждена и открыта, на полу лежали стекла из разбившихся окон. Стол перевернут, мебель лежала на полу.

Оказалось, что огонь на плите она все же выключила перед тем, как бежать в убежище. Но кота нигде не было. Она вышла на улицу, увидела спасателей и попросила их о помощи. Те зашли в дом, вскоре один из них вернулся с животным на руках.

Уже на следующее утро жильцам нужно было встретиться с чиновниками мэрии Хайфы — заявить о поврежденном имуществе. Потери должно компенсировать государство.

Июньские абрикосы и воздушные тревоги

Михаил Кемельмахер живет в одном из пригородов Тель-Авива и работает в сфере высоких технологий. Он говорит, что не является сторонником премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его партии «Ликуд». Вместе с тем, считает Кемельмахер, в израильском обществе сейчас консенсус: Иран надо было атаковать.

«Это необходимость и понимание того, что кроме нас, это никто не сделает, — говорит он. — И вне зависимости, как лично я к нему отношусь, Биби [прозвище Нетаньяху — Ред.] молодец, он не побоялся ответственности, он принял такое решение».