Видео Во время летних каникул стало скучно? Двое несовершеннолетних подожгли подвал в Броцены

Двоих местных мальчишек интересовало, как выглядит загоревшийся диван, поэтому, не теряя времени, они развели на нем огонь. Задымление из подвала было настолько сильным, что даже на пятом этаже открыть входную дверь квартиры было практически невозможно.

Одного экипажа спасателей хватило, чтобы без осложнений справиться с пламенем и задымлением. Темные клубы дыма, выходившие из окон дома, привлекли большую толпу. Количество эвакуированных тоже достаточно велико - из здания эвакуировались почти шестьдесят человек, но, к счастью, пострадавших нет.

Жительница соседнего подъезда Зента, которая знакома с парнями, говорит, что к этому дому они не имеют отношения. Зента также отметила, что правоохранители объяснялись с малолетними хулиганами довольно долго, вплоть до полуночи. Уголовная ответственность в Латвийской Республике наступает с 14 лет, и похоже, что парни не отделаются так просто - наказание еще будет назначено.

По словам представителя Госполиции Мадары Шершневой, согласно уголовному закону, самым суровым наказанием за такое преступное деяние является лишение свободы на срок до 10 лет.

Видео: Сюжет программы Degpunktā