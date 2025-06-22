Шлесерс еще раз проведет собрание о непризнании результатов выборов

Как сообщили в Рижской думе, в заявке на проведение мероприятия говорится, что на нем будет выражено мнение жителей, не признающих результаты муниципальных выборов. Также планируется выразить мнение о некомпетентности правительства премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), о ее незаконном вмешательстве в предвыборный процесс и призвать правительство уйти в отставку.

Собрание пройдет с 15:00 до 17:00 на площади у памятника Свободы, в нем примут участие 100 человек.

Как сообщалось, "Латвия на первом месте" оспорила результаты выборов в столице. Партия набрала на выборах в Рижскую думу больше всего голосов, однако осталась в оппозиции, так как о создании коалиции договорились "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список".