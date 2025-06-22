Видео В Риге водитель Lamborghini за считаные секунды потерял права

В пятницу вечером на ул. Сканстес в Риге некий водитель Lamborghini значительно нарушил разрешенную скорость. У правоохранителей даже были опасения, удастся ли поймать шофера, но через некоторое время нарушитель сам остановился, сообщает LTV.

Водитель Lamborghini промчался через Ригу со скоростью 150 км/ч.

Штраф за такое нарушение может составить до 2000 евро, запрет на управление авто - до 3 лет. Ранее водитель автомобиля класса люкс был образцовым, поэтому получил минимально возможное наказание.

"Права остаются у нас, год за руль нельзя. Штраф - 1400 [евро]", - сказала полицейская нарушителю.

Между тем в Огре муниципальная полиция остановила автомобиль, в котором, как оказалось, в состоянии опьянения были абсолютно все - водитель и его несовершеннолетние попутчицы. Водитель также не имел прав на управление автомобилем.

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