Видео В Риге водитель Lamborghini за считаные секунды потерял права

Инспекторам Бюро реагирования Госполиции удалось зафиксировать в Риге некоего безрассудного водителя автомобиля Lamborghini, сообщает Латвийское телевидение (LTV), съемочная группа которого патрулировала дороги вместе с правоохранителями.
В пятницу вечером на ул. Сканстес в Риге некий водитель Lamborghini значительно нарушил разрешенную скорость. У правоохранителей даже были опасения, удастся ли поймать шофера, но через некоторое время нарушитель сам остановился, сообщает LTV.
Водитель Lamborghini промчался через Ригу со скоростью 150 км/ч.
Штраф за такое нарушение может составить до 2000 евро, запрет на управление авто - до 3 лет. Ранее водитель автомобиля класса люкс был образцовым, поэтому получил минимально возможное наказание.
"Права остаются у нас, год за руль нельзя. Штраф - 1400 [евро]", - сказала полицейская нарушителю.
Между тем в Огре муниципальная полиция остановила автомобиль, в котором, как оказалось, в состоянии опьянения были абсолютно все - водитель и его несовершеннолетние попутчицы. Водитель также не имел прав на управление автомобилем.
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