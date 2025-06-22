Видео В Бабитской волости в субботу столкнулись несколько авто: спасатели помогли вытащить двух пострадавших

В субботу, в 14:41, VUGD получила вызов в Бабитскую волость Марупского края, где произошло столкновение трех легковых автомобилей.

Пожарные помогли вытащить двух пострадавших из машин и доставить их до медиков скорой помощи. На месте происшествия освобождена проезжая часть дороги и она приведена в порядок.

Всего в субботу на дорогах Латвии было зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 11 человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших - два пешехода, два велосипедиста и один водитель электросамоката.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 616 протоколов, в том числе 299 за превышение скорости и три за агрессивное вождение.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 15 водителей, а еще два водителя находились за рулем под воздействием наркотиков. Шестеро из них привлечены к административной ответственности, 11 - к уголовной.