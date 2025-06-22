Сырский: украинская армия объединит оборону с наступательными действиями

Украинская армия не будет стоять "просто в тихой обороне", а объединит оборону с наступательными действиями, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
"Если говорить о наших планах и намерениях. Конечно, мы не остановимся только на тихой обороне. Потому что это ничего не дает и в конечном итоге приводит к тому, что мы по-прежнему отходим, теряем людей и территорию", - сказал он в беседе с журналистами.
"Поэтому мы объединяем оборонительные действия с активной обороной и активными наступательными действиями. То есть, где только возможно, мы атакуем врага, проводим контратаки. Мы атакуем там, где видим слабые места в обороне врага", - рассказал Сырский.
Он добавил, что украинская армия создала и наращивает наступательные войска.
"Речь идет об отдельных подразделениях, полках, которые были сформированы в начале Курской операции", - сказал Сырский, пояснив, что "сейчас они воюют практически на всех сложных участках фронта. И там, где у нас есть возможность двигаться вперед, и там, где враг имеет успех и нужно его остановить и выбить из наших населенных пунктов. Особенно, как это было в Сумской области".
Как заявил командующий армией, в настоящее время Украина контролирует территорию площадью около 90 квадратных километров в Глушковском районе Курской области России.
"В апреле 2025 года российским подразделениям численностью, еще раз напоминаю, около 60 000 человек (включая две десантные дивизии, десантные бригады и бригады морской пехоты) было поручено переместиться в новые районы боевых действий и пополнить наступательные группы российской армии на Покровском, Торецком, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях, тем самым увеличив темп наступления противника", - рассказал Сирский, добавив, что активная деятельность Украины в Глушковском районе "эти планы сорвала".
Сирский подчеркнул, что одна из российских бригад, уже переброшенная на Покровское направление, вновь вернулась на Курское направление и сейчас в районе Глушковского сражаются около 10 000 российских военнослужащих.
Как утверждал командующий украинской армией, в прошлом году Россия наняла около 440 000 военнослужащих.
"Россия готовится к длительной истребительной войне. Захватчики постараются истощить Украину, ее человеческие ресурсы. Поэтому мобилизация остается приоритетом", - сказал он журналистам.
"Мы знаем способности наших врагов. Мы знаем, что в прошлом году они завербовали около 440 тысяч контрактников, то есть тех, кто пошел воевать за деньги, за большую денежную поддержку и региональные пособия. Таким образом, их армия растет в среднем на 8000-9000 в месяц", - подсчитал Сырский.
По его словам, в настоящее время в российской армии вместе с оперативным резервом на территории Украины насчитывается около 695 000 военнослужащих.
"У них также есть стратегический резерв, это 13 дивизий, определенное количество полков и бригад. Это еще 121 000. Это значит, что они готовятся к длительной войне, войне на уничтожение. Это их главная стратегия. Они хотят разрушить нас своими человеческими ресурсами, исчерпать нас своей массой", - подчеркнул главнокомандующий Вооруженных сил Украины.
Он отметил, что за последний год протяженность фронта увеличилась на 200 километров и теперь составляет около 1200 километров.
"Поэтому, конечно, основным источником обеспечения пополнения наших войск является продолжение мобилизации. Непопулярная мера, но в конечном итоге в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации", - подчеркнул Сырский.
При этом он настаивает на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе территориальных центров рекрутирования.
"Для людей мобилизация не должна быть шоком. Все наши территориальные центры обслуживания должны меняться. Эта задача поставлена президентом Украины - Верховным главнокомандующим", - сказал Сырский.
"Коррумпированные, нарушители законов в процессе мобилизации должны быть выявлены. Против таких нарушителей должны быть приняты все необходимые меры", - подчеркнул он.
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