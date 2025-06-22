Сырский: украинская армия объединит оборону с наступательными действиями

"В апреле 2025 года российским подразделениям численностью, еще раз напоминаю, около 60 000 человек (включая две десантные дивизии, десантные бригады и бригады морской пехоты) было поручено переместиться в новые районы боевых действий и пополнить наступательные группы российской армии на Покровском, Торецком, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях, тем самым увеличив темп наступления противника", - рассказал Сирский, добавив, что активная деятельность Украины в Глушковском районе "эти планы сорвала".

Сирский подчеркнул, что одна из российских бригад, уже переброшенная на Покровское направление, вновь вернулась на Курское направление и сейчас в районе Глушковского сражаются около 10 000 российских военнослужащих.

Как утверждал командующий украинской армией, в прошлом году Россия наняла около 440 000 военнослужащих.

"Россия готовится к длительной истребительной войне. Захватчики постараются истощить Украину, ее человеческие ресурсы. Поэтому мобилизация остается приоритетом", - сказал он журналистам.

"Мы знаем способности наших врагов. Мы знаем, что в прошлом году они завербовали около 440 тысяч контрактников, то есть тех, кто пошел воевать за деньги, за большую денежную поддержку и региональные пособия. Таким образом, их армия растет в среднем на 8000-9000 в месяц", - подсчитал Сырский.

По его словам, в настоящее время в российской армии вместе с оперативным резервом на территории Украины насчитывается около 695 000 военнослужащих.