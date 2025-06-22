Опрос: на Лиго 62% жителей планируют выбрать безалкогольные альтернативы

Как сообщила агентству LETA руководитель коммуникационных проектов Gemoss Сабине Дзене, в Латвии продолжает укрепляться переход на более осознанное употребление алкоголя, что особенно выражено среди младших поколений. С ростом информированности о рисках здоровья меняется отношение и алкоголь перестает казаться самоочевидной частью повседневного и праздничного дня.

89% респондентов опроса признались, что с удовольствием выбрали бы на Лиго безалкогольную версию, если бы напиток был вкуснее, чем алкогольный вариант. Важно, что трое из четверых или 75% жителей Латвии готовы попробовать отпраздновать Лиго без алкоголя, воспринимая это как осмысленный и ответственный выбор.

Эксперт по напиткам Gemoss Андрис Рейзенбергс пояснил, что эти перемены накануне Лиго сигнализируют о более выраженной смене привычек в обществе - вкус, качество и опыт оцениваются выше, чем диктуемая традициями привычка употреблять алкоголь. Это также означает растущий спрос на качественные безалкогольные альтернативы.

Важно, что почти половина или 49% респондентов считают, что в обществе о умеренности употребления алкоголя в праздники говорят недостаточно.

Опрос проводился в июне 2025 года, в нем приняли участие 314 респондентов.