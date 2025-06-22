Министр заявил об этом на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

Арагчи отметил, что отправится в Россию уже завтра, 23 июня, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Россия - друг Ирана, и у нас есть стратегическое партнерство, и мы всегда советуемся между собой и согласовываем свои позиции", - говорит Арагчи.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, на что Иран ответил ракетными ударами по Израилю. С тех пор продолжаются взаимные атаки.

В воскресенье США вступили в конфликт, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.