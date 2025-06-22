В воскресенье после ударов США по ядерным объектам Ирана в Кремле заявили, что Владимир Путин в настоящее время не планирует разговаривать с президентом США Дональдом Трампом, однако добавили: возможно быстро провести телефонный разговор, передает телерадиокомпания CNN.
Россия и Иран подписали в январе этого года «всеобъемлющее соглашение о партнерстве», которое закрепило их тесный стратегический альянс, хотя договором не определено, что обе страны должны будут защищать другую страну в случае нападения одной из них.
При этом МИД РФ в воскресенье заявил, что Россия решительно осуждает удары США по ядерным объектам Ирана.
"Бесответственное решение осуществить ракетно-бомбовые атаки по территории суверенного государства является откровенным нарушением международного права, Хартии ООН и резолюций Совета безопасности ООН независимо от причин, на которых это основывается", - говорится в заявлении министерства страны-агрессора.
"Мы призываем прекратить нападки и приложить больше усилий для создания условий, которые позволят ситуации вернуться к политическому и дипломатическому курсу", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее, 13 июня, сообщалось, что Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, на что Иран ответил ракетными ударами по Израилю. С тех пор продолжаются взаимные атаки.
В воскресенье США вступили в конфликт, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
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