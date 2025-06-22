Россия и Иран подписали в январе этого года «всеобъемлющее соглашение о партнерстве», которое закрепило их тесный стратегический альянс, хотя договором не определено, что обе страны должны будут защищать другую страну в случае нападения одной из них.

При этом МИД РФ в воскресенье заявил, что Россия решительно осуждает удары США по ядерным объектам Ирана.

"Бесответственное решение осуществить ракетно-бомбовые атаки по территории суверенного государства является откровенным нарушением международного права, Хартии ООН и резолюций Совета безопасности ООН независимо от причин, на которых это основывается", - говорится в заявлении министерства страны-агрессора.

"Мы призываем прекратить нападки и приложить больше усилий для создания условий, которые позволят ситуации вернуться к политическому и дипломатическому курсу", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, на что Иран ответил ракетными ударами по Израилю. С тех пор продолжаются взаимные атаки.

В воскресенье США вступили в конфликт, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.