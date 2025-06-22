Какой сюрприз Алене Остапенко сделал ее возлюбленный в ее день рождения?

Алена Остапенко обожает свои дни рождения и обычно отмечает их в Юрмале, устраивая шикарные тематические вечеринки с участием любимых музыкантов. В этом году она решила поступить по-другому, уехав из Латвии.

Ее любимый мужчина, футболист Кристапс Отто, приложил особые усилия, чтобы поздравить Алену с днем ​​рождения.

Когда Алена вернулась с ужина в ресторане, ее ждал романтично украшенный гостиничный номер, охапки цветов, шампанское и торт в форме сердца. Не обошлось и без лепестков роз в кровати.

"Лучший сюрприз из всех, что у меня когда-либо были", - оценила старания возлюбленного теннисистка.

Как известно, Алена Остапенко - первая ракетка Латвии. В этом сезоне латвийская теннисистка одержала победы в 14 матчах и потерпела 11 поражений, а также выиграла турнир серии WTA 500 в Штуттгарте.

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