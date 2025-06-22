Какой сюрприз Алене Остапенко сделал ее возлюбленный в ее день рождения?

Алена Остапенко отметила свой 28-й день рождения на курорте в Греции, на острове Миконос вместе со своим любимым мужчиной Кристапом и близкими друзьями, пишет журнал Privātā Dzīve.
Алена Остапенко обожает свои дни рождения и обычно отмечает их в Юрмале, устраивая шикарные тематические вечеринки с участием любимых музыкантов. В этом году она решила поступить по-другому, уехав из Латвии.
Ее любимый мужчина, футболист Кристапс Отто, приложил особые усилия, чтобы поздравить Алену с днем рождения.
Когда Алена вернулась с ужина в ресторане, ее ждал романтично украшенный гостиничный номер, охапки цветов, шампанское и торт в форме сердца. Не обошлось и без лепестков роз в кровати.
"Лучший сюрприз из всех, что у меня когда-либо были", - оценила старания возлюбленного теннисистка.
Как известно, Алена Остапенко - первая ракетка Латвии. В этом сезоне латвийская теннисистка одержала победы в 14 матчах и потерпела 11 поражений, а также выиграла турнир серии WTA 500 в Штуттгарте.
Подробнее читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 17 июня!
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